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Ждать наземный транспорт на остановке станет теплее 

Москва24 4 часа назад
Фото: москва/24
Остановки с подогревом появятся возле станций метро и на самых востребованных маршрутах городского транспорта столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Благодаря специальным остановкам с подогревом, ожидание автобуса или трамвая станет более комфортным даже в холодное время года. "Такие остановки мы планируем разместить возле станций метро с наибольшим пассажиропотоком, где есть возможность подключиться к электросети", — рассказал ТАСС представитель ведомства. Собеседник агентства уточнил, что функцию подогрева на остановке впервые протестировали прошлой зимой у станции метро "Партизанская". Эксперимент был признан успешным.
По словам специалистов, остановка с подогревом — это навес с вмонтированными в него инфракрасными обогревателями. Интенсивность обогрева рассчитана с оглядкой на московские морозы. В столице планируют установить в общей сложности более девяти тысяч остановок городского транспорта. Навесы также помогут пассажирам спрятаться от дождя, снега и ветра.
Ранее сообщалось, что на дублере Варшавского шоссе оборудовали три новые остановки с Wi-Fi и зарядками для телефона.
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