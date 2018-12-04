Жители столицы вместе с Мосгорнаследием спасли около 30 памятников

Почти 60 обращений о незаконном проведении работ на объектах, которые являются памятниками архитектуры, поступили на горячую линию столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие) с января по ноябрь текущего года, говорится на портале мэра и правительства Москвы

Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов , слова которого приводятся на портале, отметил, что за это время подтвердилось чуть менее половины, но все эти факты оперативно пресекли сотрудники Мосгорнаследия.

"К счастью, опасения горожан оправдываются не всегда: в этом году только в половине случаев (28 из 58) наши сотрудники подтвердили проведение незаконных работ. Однако и эта цифра безусловно является высоким показателем. Иными словами, в 2018 году мы вместе спасли почти 30 объектов культурного наследия", — сказал Емельянов.

Как уточняется, по всем выявленным нарушениям возбудили административные дела.

Ранее сообщалось, что Мосгорнаследие приостановило незаконные работы в здании доходного дома начала XX века. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О проведении незаконных работ в историческом здании на Большой Никитской, где в 1905 году находилась редакция газеты "Вперед", специалистам Мосгорнаследия рассказали москвичи.