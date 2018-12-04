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Жители столицы вместе с Мосгорнаследием спасли около 30 памятников 

Москва24 + ещё 2 4 часа назад
Фото: москва/24
Почти 60 обращений о незаконном проведении работ на объектах, которые являются памятниками архитектуры, поступили на горячую линию столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие) с января по ноябрь текущего года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, слова которого приводятся на портале, отметил, что за это время подтвердилось чуть менее половины, но все эти факты оперативно пресекли сотрудники Мосгорнаследия.
"К счастью, опасения горожан оправдываются не всегда: в этом году только в половине случаев (28 из 58) наши сотрудники подтвердили проведение незаконных работ. Однако и эта цифра безусловно является высоким показателем. Иными словами, в 2018 году мы вместе спасли почти 30 объектов культурного наследия", — сказал Емельянов.
Как уточняется, по всем выявленным нарушениям возбудили административные дела.
Ранее сообщалось, что Мосгорнаследие приостановило незаконные работы в здании доходного дома начала XX века. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
О проведении незаконных работ в историческом здании на Большой Никитской, где в 1905 году находилась редакция газеты "Вперед", специалистам Мосгорнаследия рассказали москвичи.
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