Хедлайнер Пикника «Афиши»-2019 — The Cure

Грандиозная новость, которую сегодня впервые озвучили в эфире « Серебряного дождя » — хэд лайнер Пикника «Афиши»-2019 будет легендарная группа The Cure.

Лучший день лета пройдет 3 августа в музее-заповеднике «Коломенское», а главную сцену закроют легендарные The Cure. Музыканты выступят в Москве спустя ровно тридцать лет и три месяца после выхода альбома «Disintegration» — одного из лучших в истории группы.

Роберт Смит записал эту пластинку на пороге 30-летия, и она до сих пор остаётся лучшим альбомом о расставании, о переосмыслении себя и собственных ценностей, о том, как тяжело переживается любой кризисный период. Без страшной колыбельной «Lullaby», без гипнотического и расфокусированного гимна «Plainsong», без напряжённого баса «Fascination Street» не случилось бы ни русского рока, ни постпанк-ревайвла нулевых, ни ню-металла. Их исполнителям просто негде было бы взять эти интонации на грани восторга и отчаяния, это напряжение без разрядки, это умение построить большой хит на трёх минорных аккордах и внушающем ужас полушёпоте.

Но одним альбомом величие The Cure, которым в этом году исполнилось 40 лет, не ограничивается. Они довели до ума визуальный и музыкальный каноны пост-панка и вывели его на стадионы, хотя поначалу очень этого не хотели. Из всех коллег по стилю только The Cure сумели преодолеть девяностые и нулевые, сохранив и прыть, и стать, и нужный градус боли и печали. Они не превратились ни в ностальгический цирк для старших, ни в агитбригаду. Они всё ещё играют двухчасовые концерты, не сбиваясь, не теряя мощь, не делая пауз. А Роберт Смит все также обаятелен.

Vkontakte, Instagram. Полный список музыкантов, выступающих на Пикнике «Афиши», пока не разглашается. Следите за новостями о фестивале на сайте picnic.afisha.ru Афиша Daily и на страницах в соцсетях: Facebook

Билеты

Первые 2000 билетов Early Bird, поступивших в продажу 3 декабря по специальной цене в 2500 рублей, были распроданы за три часа. Сейчас стоимость билетов составляет 3500 рублей и будет повышаться вместе с объявлением новых артистов.

О Пикнике «Афиши»

Пикник «Афиши» — крупнейший в Москве музыкальный фестиваль на открытом воздухе, ежегодно собирающий более 60 000 человек. В разные годы на сцену Пикника выходили Arcade Fire, Kasabian, Blur, Suede, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, Franz Ferdinand, Мика, Земфира, «Ленинград», «Мумий Тролль» и еще более 500 артистов. Помимо музыки Пикник «Афиши» — это обширная гастрономическая программа, маркет, развлечения на свежем воздухе, перформансы, современное искусство — и еще миллион способов отлично провести время.