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Туристическая полиция появится у канатной дороги в Москве 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
У канатной дороги в Москве появятся посты туристической полиции, сообщил замначальника полиции ГУ МВД России по Москве Александр Половинка в ходе Форума профессионалов туриндустрии.
По его словам, туристическая полиция работает в основном на туристических маршрутах в центральной части города. Во время проведения чемпионата мира по футболу она работала на спортивных объектах и на Воробьевых горах.
Он пояснил, что таких полицейских отличает повязка, где на английском языке написано "Туристическая полиция". Половинка рассказал, что служба у них точно такая же, как и у других сотрудников, однако они владеют иностранными языками.
Он добавил, что планируется увеличить количество сотрудников туристической полиции. К примеру, дополнительные посты со знанием языков выставят возле канатной дороги, которая будет интересовать и российских, и иностранных туристов, передает Агентство "Москва".
Канатную дорогу от спортивного комплекса "Лужники" до Воробьевых гор запустили 26 ноября. На маршруте длиной 720 метров расположено три станции: "Воробьевы горы", "Новая лига", "Лужники". Время в пути между двумя конечным станциями канатной дороги составляет пять минут.
Фуникулер закрыли для посетителей до 6 декабря в связи с плановым ежегодным освидетельствованием Ростехнадзором. На прошлой неделе ее работу пришлось приостановить из-за кибератаки на компьютерные серверы.
На отвечающий за работу фуникулера компьютер пришло сообщение о блокировке всех файлов с требованием перевести биткойны на указанную электронную почту.
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