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Порядка 6 млн деревьев и кустарников высадили в Москве с 2011 года 

ТАСС + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы высадили порядка 6 млн деревьев и кустарников на благоустроенных улицах и парках с 2011 года, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Всего в 2011-2018 годы в Москве было высажено 6 млн новых деревьев и кустарников. Из них в 2018 году — порядка 1 млн новых зеленых насаждений: 93 тыс. деревьев и 902 тыс. кустарников. Озеленение является важнейшей частью программы создания качественной городской среды", — говорится в сообщении.
Отмечается, что растения высажены в рамках акции "Миллион деревьев" и при реализации программ комплексного благоустройства улиц и парков. Кроме того, с 2011 года деревья высаживают также вместо поврежденных непогодой: в городе появилось уже 107 тыс. новых растений.
По данным пресс-службы, в 2019 году в Москве планируется начать реализацию новой семейно-экологической программы "Наше дерево", в рамках которой родители новорожденных москвичей смогут высаживать именные деревья в городских парках.
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