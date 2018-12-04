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Электробусы в Москве вышли на еще один маршрут 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: rg.ru
Столичные электробусы начали ходить на еще одном маршруте — номер 80, 6-й мкр. Бибирева — Осташковская улица. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгортранса, на маршруте работают четыре электробуса.
Напомним, экотранспорт запустили в Москве 1 сентября. Электробусы начали ходить по 73 троллейбусному маршруту — от 6-мкр. Бибирева до ВДНХ. Всего в Москве сейчас курсирует 21 электробус.
До конца марта 2019 года два победителя конкурсов на поставку электробусов ГАЗ и КАМАЗ должны дать городу по 100 машин и по 31 зарядной станции.
Столичные электробусы низкопольные, вмещают 80 человек, оборудованы всеми современными навигационными системами, бесплатным доступом в интернет, зарядками для гаджетов, а также в них функционирует климат-контроль. В холодное время года электробус обогревается с помощью дизельной системы Вебасто для экономии заряда батарей.
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