Перевозку гроба в метро прокомментировали в Мосгордуме

Провозить гробы в метро можно, но делать это надо так, чтобы не шокировать пассажиров, заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов . Он предложил прятать такой груз в непрозрачные упаковки.

Таким образом он прокомментировал видеозапись инцидента на станции столичной подземки «Новокосино», где двое мужчин пытались пройти с нестандартным багажом.

«Людям, конечно, может быть не очень приятно, когда они едут в метро и заходят люди с гробом. Тем более когда пассажиры не знают, что там», — приводит слова депутата АГН «Москва».

Герасимов также подчеркнул, что оснований запрещать перевозку таких предметов не существует.

Вместе с тем, он не исключил, что произошедшее могло быть социальным экспериментом.

«У нас так много флешмобов. Не знаю, было ли это потребностью — перевезти гроб — или это такая шутка, вызов обществу. Для меня странно, что люди могут перевозить гроб в метро», — сказал Евгений Герасимов.

Ранее, как сообщал News.ru, двое пассажиров попытались провезти гроб в московском метро 3 декабря, однако поначалу им не удалось пройти дальше касс, так как полицейский запретил им спуститься на станцию. Позднее мужчины всё-таки добрались до поезда метро.

Как позднее пояснили в пресс-службе Московского метрополитена, пассажиры с гробом правил не нарушали, так как крупные грузы перевозить в метро разрешено за отдельную плату. В правилах также указаны предельно допустимые размеры багажа.