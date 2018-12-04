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Перевозку гроба в метро прокомментировали в Мосгордуме 

News.ru + ещё 3 38 минут назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Провозить гробы в метро можно, но делать это надо так, чтобы не шокировать пассажиров, заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Он предложил прятать такой груз в непрозрачные упаковки.
Таким образом он прокомментировал видеозапись инцидента на станции столичной подземки «Новокосино», где двое мужчин пытались пройти с нестандартным багажом.
«Людям, конечно, может быть не очень приятно, когда они едут в метро и заходят люди с гробом. Тем более когда пассажиры не знают, что там», — приводит слова депутата АГН «Москва».
Герасимов также подчеркнул, что оснований запрещать перевозку таких предметов не существует.
Вместе с тем, он не исключил, что произошедшее могло быть социальным экспериментом.
«У нас так много флешмобов. Не знаю, было ли это потребностью — перевезти гроб — или это такая шутка, вызов обществу. Для меня странно, что люди могут перевозить гроб в метро», — сказал Евгений Герасимов.
Ранее, как сообщал News.ru, двое пассажиров попытались провезти гроб в московском метро 3 декабря, однако поначалу им не удалось пройти дальше касс, так как полицейский запретил им спуститься на станцию. Позднее мужчины всё-таки добрались до поезда метро.
Как позднее пояснили в пресс-службе Московского метрополитена, пассажиры с гробом правил не нарушали, так как крупные грузы перевозить в метро разрешено за отдельную плату. В правилах также указаны предельно допустимые размеры багажа.
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Евгений Герасимов , Мосгордума , АГН "Москва" , Новости Москвы
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