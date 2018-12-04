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Пассажиры пожаловались на сбой в работе метро
Дни.ру
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
2
Пассажиры пожаловались на сбой в движении поездов по Сокольнической (красной) линии Московского метрополитена. Как рассказал "Дни.ру" очевидец, задержку в движении объясняют техническими проблемами. Причины произошедшего уточняются.
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