Пассажиры пожаловались на сбой в работе метро

Пассажиры пожаловались на сбой в движении поездов по Сокольнической (красной) линии Московского метрополитена. Как рассказал "Дни.ру" очевидец, задержку в движении объясняют техническими проблемами. Причины произошедшего уточняются.