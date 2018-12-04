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МЧС предостерегло москвичей от проверки толщины льда 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: АГН "Москва"
МЧС предупредило горожан об опасности самостоятельной проверки толщины льда на водоемах Москвы.
«Определить толщину льда по цвету сложно, как и определить, насколько крепкий лед, по хрусту», — приводит АГН «Москва» слова начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России Александра Гокова.
Он подчеркнул, что прыгать на льду категорически запрещено. Лучше проверить его толщину ударом палки. Однако самым верным способом является проверка информации на сайте ГУ МЧС.
По словам Гокова в наступившем холодном сезоне происшествий на замерзающих водоемах города зафиксировано не было.
Ранее News.ru писал, что рядом с селом Ямки в Ханты-Мансийском автономном округе трактор провалился под лёд вместе с 27-летним машинистом. Мужчина расчищал снег на дороге к населённому пункту. По предварительным данным, он проигнорировал знак «Въезд запрещён» и выехал на ледовую переправу через реку Конда.
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МЧС , АГН "Москва" , Новости Москвы , Москва
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