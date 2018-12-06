Уровень снежного покрова в Москве 6 декабря может достигнуть 10 сантиметров

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что высота снежного покрова после снегопада в ночь с 5 на 6 декабря в столице может достигнуть 10 сантиметров.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на синоптика.

По его словам, в ночь с 5 на 6 декабря в столице ожидается снегопад.

«Выпадет четыре сантиметра снега в Москве и Подмосковье», — заявил Киктев, добавив, что высота снежного покрова составит около 10 сантиметров.