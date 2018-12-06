Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что высота снежного покрова после снегопада в ночь с 5 на 6 декабря в столице может достигнуть 10 сантиметров.
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на синоптика.
По его словам, в ночь с 5 на 6 декабря в столице ожидается снегопад.
«Выпадет четыре сантиметра снега в Москве и Подмосковье», — заявил Киктев, добавив, что высота снежного покрова составит около 10 сантиметров.
Ранее в ГУ МЧС России по Москве объявили экстренное предупреждение из-за снегопада и гололедицы.