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Уровень снежного покрова в Москве 6 декабря может достигнуть 10 сантиметров 

RT на русском + ещё 18 1 час назад
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что высота снежного покрова после снегопада в ночь с 5 на 6 декабря в столице может достигнуть 10 сантиметров.
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на синоптика.
По его словам, в ночь с 5 на 6 декабря в столице ожидается снегопад.
«Выпадет четыре сантиметра снега в Москве и Подмосковье», — заявил Киктев, добавив, что высота снежного покрова составит около 10 сантиметров.
Ранее в ГУ МЧС России по Москве объявили экстренное предупреждение из-за снегопада и гололедицы.
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