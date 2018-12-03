Москвичей предупредили о «новогодних пробках»

Обстановка на столичных дорогах обострится ближе в новогодним праздникам. Жителям рекомендовано пользоваться общественным транспортом.

Одновременно на улицах мегаполиса будут находиться свыше 3,5 млн машин, сообщает РИА Новости . Пик загруженности магистралей придётся примерно на 24−28 декабря 2018-го. Ситуация начнёт стабилизироваться к вечеру 30-го числа.

В последний день года власти Москвы прогнозируют пробки около крупных ТЦ и увеселительных заведений.

«На загруженность дорог также окажут влияние перекрытия в центре, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые прибудут в Москву для участия в новогодних «ёлках», — сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

На ситуацию повлияют и погодные условия — снегопады и гололедица.

Ранее News.ru сообщал о перекрытии в ночь с 28 до 29 декабря Тверской улицы столицы. Причиной стали подготовка и празднование Нового года. Движение будет ограничено до 5 январе 2019-го.