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Кормушки для зайцев появятся в природных парках с 10 декабря 

Mos.ru + ещё 9 3 часа назад
Фото: Mos.ru
Москвичи смогут оставлять листья капусты, морковь, яблоки, овес и другую подкормку для зайцев в специальных лотках.
В столице стартует экологическая акция «Сытый заяц». С 10 декабря во всех природных парках появятся специальные кормушки. Горожане смогут оставлять в деревянных лотках листья капусты, морковь, яблоки, овес и другую подкормку.
В зимнее время зайцы нуждаются в соли. У кормушек можно повесить небольшие ветки, вымоченные в крепком рассоле, а затем высушенные. Также животных обрадует и лизунец, который продается в зоомагазинах. Подкладывать в лотки овощи и сено будут сотрудники Мосприроды.
Неравнодушные москвичи могут сами изготовить кормушку и поставить ее в лесу или передать сотрудникам Мосприроды. Формой она должна напоминать маленькое корыто. Важно следить за чистотой лотка и вовремя подкладывать туда еду.
В столице насчитывается более 800 зайцев — зайцы-русаки и зайцы-беляки. Наполненные кормушки помогут им легче перенести зиму. К тому же сытые животные не будут грызть кору деревьев, причиняя им вред.
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