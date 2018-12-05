Кормушки для зайцев появятся в природных парках с 10 декабря

Москвичи смогут оставлять листья капусты, морковь, яблоки, овес и другую подкормку для зайцев в специальных лотках.

В столице стартует экологическая акция «Сытый заяц». С 10 декабря во всех природных парках появятся специальные кормушки. Горожане смогут оставлять в деревянных лотках листья капусты, морковь, яблоки, овес и другую подкормку.

В зимнее время зайцы нуждаются в соли. У кормушек можно повесить небольшие ветки, вымоченные в крепком рассоле, а затем высушенные. Также животных обрадует и лизунец, который продается в зоомагазинах. Подкладывать в лотки овощи и сено будут сотрудники Мосприроды.

Неравнодушные москвичи могут сами изготовить кормушку и поставить ее в лесу или передать сотрудникам Мосприроды. Формой она должна напоминать маленькое корыто. Важно следить за чистотой лотка и вовремя подкладывать туда еду.

В столице насчитывается более 800 зайцев — зайцы-русаки и зайцы-беляки. Наполненные кормушки помогут им легче перенести зиму. К тому же сытые животные не будут грызть кору деревьев, причиняя им вред.