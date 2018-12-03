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Дальневосточная ярмарка открылась на Тверской площади 

Москва24 51 минуту назад
Деликатесы Бурятии и Забайкалья смогут попробовать москвичи на Тверской площади. Там открылась большая дальневосточная ярмарка, в которой примут участие все регионы Дальнего Востока: Республика Саха (Якутия) , Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Приморский, Хабаровский и Камчатский края, Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область.
На прилавках можно будет найти мед, икру, мясо, рыбу, сувениры и многое другое. Как отмечает телеканал Москва 24, в рамках ярмарки на площадке в течении всего времени будут идти концерты с национальными песнями и танцами. Также гости ярмарки получат возможность принять участие в мастер-классах по традиционным ремеслам и промыслам, познакомятся с культурой и традиционной кухней отдаленных регионов России.
Дальневосточная ярмарка будет работать ежедневно с 11:00 до 20:00 до 9 декабря включительно.
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Новости Москвы , Видео , Республика Бурятия , Республика Саха (Якутия)
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