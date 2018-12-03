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Московский таксист предложил скидки за чтение 

Мослента 38 минут назад
Московский таксист Савелий предлагает своим клиентам читать книги во время поездки в обмен на более низкую ее стоимость. Видеоролик с необычной акцией появился в сообществе «Настоящий Лентач» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, что таксист возит в бардачке автомобиля «мини-библиотеку»: книги Хэмингуэя, Бабеля, Бунина, Гоголя. По словам Савелия, предложение пока касается всех клиентов.
«Хочется, чтобы народ читал. Они же постоянно сидят на заднем сиденье в телефонах, в соцсетях», — комментирует он.
В августе стало известно о том, что на всех станциях московского метро и в вагонах поездов до конца года появятся виртуальные книжные полки. Уже сейчас в электронной библиотеке собрано более 100 произведений классиков русской и мировой литературы. Сообщается, что книги можно будет бесплатно скачивать на собственное мобильное устройство или читать онлайн.
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