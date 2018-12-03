Система распознавания лиц заработает в Москве в 2019 году

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе расширенного общегородского совещания по вопросам профилактики правонарушений сообщил, что система распознавания лиц заработает в столице в 2019 году. Технологии будут помогать в розыске преступников.

По словам градоначальника, система станет новым уровнем технологического оснащения и правоохранительных органов , и в целом городских служб. Экспериментальное применение инновации в метро и ряде столичных районов уже дало положительные результаты.

«Десятки преступников, которые были в розыске, найдены и задержаны. Я думаю, эта система сделает город просто недоступным для преступных элементов, которые с большим удовольствием стягиваются в большие города, считают, что их здесь не найти», — приводит слова Собянина АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что Москва стала лидером рейтинга городов России с самой удобной средой для людей с ограниченными возможностями. За этот населённый пункт свои голоса отдали 26% опрошенных. На втором месте расположился Сочи, за который проголосовали 20% респондентов. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург с 15%. В первую пятерку рейтинга также вошли Казань и Ялта — по 12% голосов.