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Москвичей поставят на коньки 

Мослента + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Москвичи этой зимой смогут научиться кататься на коньках в 15 столичных парках, где будут работать школы фигурного катания. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
На занятиях новичкам расскажут о правильной осанке и помогут сделать первые шаги на льду, а более опытных фигуристов научат выполнять сложные элементы, которые включают в свои выступления профессиональные спортсмены. Каждая тренировка будет длиться от 30 минут до полутора часов.
Как сообщается, в восьми из 15 школ брать уроки можно будет бесплатно. На данный момент занятия проводятся в девяти парках, еще в шести они начнутся до конца декабря. Ожидается, что школы фигурного катания будут работать на протяжении всего зимнего сезона.
Первые катки с искусственным покрытием открылись в столичных парках в середине ноября.
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