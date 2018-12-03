Акция «День без турникетов» стартует в Москве 6 декабря

С 6 по 8 декабря в столице будет проходить акция «День без турникетов», в рамках которой горожане смогут посетить любую из 35 инновационных площадок.

Москвичи погрузятся в мир беспилотников, наночастиц и аэрокосмических технологий. В этом году было проведено уже четыре подобных акции.

Цель акции — развитие разнонаправленной предпринимательской активности в Москве.

«Городская познавательная акция «День без турникетов» задает новые векторы предпринимательской активности в Москве.

В технопарке «Слава» расскажут о научно-исследовательских работах в области разработки лекарств, а «Технологический центр» проведет мастер-класс, посвященный наночастицам.

Также посетители мероприятия увидят студию интерактивных инсталляций, где создают голограммы и световые инсталляции, как сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Зарегистрироваться на мастер-классы и экскурсии можно на официальном портале акции «День без турникетов».

Ранее сообщалось о том, что лекции о новой этике и революции ценностей пройдут в Москве с 5 по 8 декабря.