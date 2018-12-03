В парках Москвы начали работать школы фигурного катания

В 15 парках города начали работать школы фигурного катания, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Занятия под руководством профессиональных тренеров пока можно посетить в девяти парках. Среди них Гончаровский, "Дубки" и Парк Горького. По этим адресам уроки проводятся бесплатно.

Открытие школ фигурного катания ожидается еще в шести парках Москвы . Они должны заработать до конца декабря.

Сообщается, что занятия будут бесплатными в парке 50-летия Октября, парке "Фили", Бабушкинском и парке Северного речного вокзала.

Искусству танцев на льду будут обучать как новичков, так и тех, кто уже уверенно стоит на коньках. Начинающих фигуристов научат правильно держать осанку, и покажут им основные движения на льду.

Более опытным любителям льда раскроют секреты выполнения сложных элементов, которые входят в программы выступления профессиональных фигуристов. Занятия планируют проводить до конца зимнего сезона.

Тренировки будут длиться от 30 минут до полутора часов. В школах, где предусмотрена плата, стоимость мастер-классов составит от 200 до 1,5 тысяч рублей за групповые занятия и от 1 тысячи до 2,2 тысячи рублей — за индивидуальные.

Отмечается, что можно приходить со своими коньками. Для тех, у кого их нет, работают точки проката.

Ранее Сергей Собянин пригласил всех желающих на ВДНХ в "Город зимы". На территории открылись катки, ледяная горка, ярмарки, павильон для керлинга и площадка для игры в снежки.

"Город зимы" работает с 30 ноября до 10 марта 2019 года.