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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в честь годовщины Битвы под Москвой 

Москва24 + ещё 18 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Сергей Собянин возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Мэр столицы отдал дань уважения героям Великой Отечественной войны по случаю 77-й годовщины Битвы под Москвой.
По данным Агентства "Москва" в оржественной церемонии приняли участие депутаты Мосгордумы, представители ветеранских, детских, молодежных и других общественных организаций, а также органов исполнительной власти и различных религиозных конфессий.
Гости церемонии почтили память погибших в Битве под Москвой минутой молчания.
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