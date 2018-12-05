Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в честь годовщины Битвы под Москвой

Сергей Собянин возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Мэр столицы отдал дань уважения героям Великой Отечественной войны по случаю 77-й годовщины Битвы под Москвой.

По данным Агентства "Москва" в оржественной церемонии приняли участие депутаты Мосгордумы, представители ветеранских, детских, молодежных и других общественных организаций, а также органов исполнительной власти и различных религиозных конфессий.

Гости церемонии почтили память погибших в Битве под Москвой минутой молчания.