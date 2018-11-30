Москвичи предложат идеи по расширению сети велопроката 

Жители четырех столичных районов 5 декабря смогут внести предложения по расширению сети велопроката. Их пригласят на воркшоп в департамент транспорта, сообщает единый транспортный портал города.
Вместе с экспертами и представителями местных органов власти и бизнеса москвичи изучат карты районов Восточное и Западное Дегунино, Марьино и Братеево и предложат места для будущих станций велопроката.
Количество мест для участия ограничено. Поэтому желающим стоит заранее заполнить анкету, после чего организаторы свяжутся с отобранными кандидатами.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2019 году в Москве увеличат количество станций велопроката. Он также напомнил, что с 26 апреля по 31 октября нынешнего года горожане и туристы совершили 4,25 миллиона поездок.