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Катки «Ракета» и «Цветник» открылись на ВДНХ 

Москва24 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
В последний день осени на ВНДХ начали работать два катка с названиями "Цветник" и "Ракета". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя дирекции выставочного комплекса Юлию Давыдову.
По задумке организаторов каток "Цветник" в этом году украшен светящимися игрушками и представляет собой арт-объект. А вот каток "Ракета" получился более молодежным.
"За всю историю выставки в первый раз на площади Промышленности залили каток. Это сложная технология, он располагается кольцом вокруг ракетоносителя "Восток" и получается, что вы делаете полный круг вокруг ракеты", — сказала Давыдова, добавив, что на "Ракете" одновременно смогут кататься 2,5 тысячи человек.
Весь сезон на ВДНХ будет ежедневно проходить развлекательная программа. Посетителей ждут зарядка по выходным, пятничные вечеринки и танцевальные мастер-классы. Новинкой этой зимы станет детская площадка для снегоходов.
Общая вместимость двух катков составляет 3,6 тысячи человек. Кроме того, на ВДНХ начали работать павильон для керлинга и площадка для игры в снежки.
Ранее сообщалось, что проект "Город зимы" на ВДНХ будет работать до 10 марта 2019 года. Городской формат зимнего отдыха начинается с площади перед аркой Главного входа.
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