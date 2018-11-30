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Москва опять встала 

Мослента 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пробки на дорогах Москвы вечером в пятницу, 30 ноября, достигли девяти баллов. Об этом по состоянию на 18:00 свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».
По информации столичного департамента транспорта, ситуацию усугубляет гололед, передает ТАСС. «Из города сложнее всего выехать по Звенигородскому шоссе, Кутузовскому проспекту, проспекту Мира и шоссе Энтузиастов», — уточнили аналитики.
Автовладельцам посоветовали пересесть на общественный транспорт и, по возможности, пользоваться собственными автомобилями после 21:00, когда ситуация на дорогах придет в норму.
27 ноября на столичный регион обрушился снегопад, в результате чего движение в городе было серьезно затруднено. К 19:00 на московских дорогах образовались девятибалльные пробки. Кроме того, в результате непогоды была нарушена работа аэропортов: сообщалось об отмене более 15 рейсов в Домодедово, Внуково и Шереметьево.
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Международный аэропорт Внуково , Яндекс , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Новости Москвы , Москва
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