Москва опять встала

Пробки на дорогах Москвы вечером в пятницу, 30 ноября, достигли девяти баллов. Об этом по состоянию на 18:00 свидетельствуют данные сервиса « Яндекс . Пробки».

По информации столичного департамента транспорта, ситуацию усугубляет гололед, передает ТАСС . «Из города сложнее всего выехать по Звенигородскому шоссе, Кутузовскому проспекту, проспекту Мира и шоссе Энтузиастов», — уточнили аналитики.

Автовладельцам посоветовали пересесть на общественный транспорт и, по возможности, пользоваться собственными автомобилями после 21:00, когда ситуация на дорогах придет в норму.