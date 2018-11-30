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Москвичи стали терпимее относиться к приезжим 

Москва24 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Большинство жителей столицы положительно оценили межнациональные отношения с приезжими. Об этом сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, со ссылкой на социологический опрос.
"Регулярно проводимые социологические исследования показывают, что на протяжении последних лет наблюдается устойчивая позитивная динамика в оценке москвичами деятельности правительства в сфере национальных и межконфессиональных отношений. Устойчиво большинство москвичей ориентированы на национальное согласие и сотрудничество", — сказал Сучков, передает РИА Новости.
Согласно результатам исследования, почти 75% москвичей оценивают межэтнические отношения как спокойные и стабильные.
По данным департамента, сейчас в Москве проживают представители 160 народов, функционирует 19 региональных культурных автономий и 60 местных, действует Совет по делам национальностей при правительстве Москвы, куда вошли представители более чем 80 национальностей.
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Правительство Москвы , РИА Новости , Новости Москвы , Общество , Социология
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