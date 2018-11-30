Москвичи стали терпимее относиться к приезжим

Большинство жителей столицы положительно оценили межнациональные отношения с приезжими. Об этом сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, со ссылкой на социологический опрос.

"Регулярно проводимые социологические исследования показывают, что на протяжении последних лет наблюдается устойчивая позитивная динамика в оценке москвичами деятельности правительства в сфере национальных и межконфессиональных отношений. Устойчиво большинство москвичей ориентированы на национальное согласие и сотрудничество", — сказал Сучков, передает РИА Новости.

Согласно результатам исследования, почти 75% москвичей оценивают межэтнические отношения как спокойные и стабильные.