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Московский Кремль закроют из-за учений ФСО 

Мир24 1 час назад
Фото: МТРК «МИР» / Николай Костюшин
Московский Кремль будет закрыт 30 ноября из-за проведения плановых ежегодных учений Федеральной службы охраны России. Они организованы при участии сил обеспечения безопасности и других госорганов, сообщает АГН «Москва».
ФСО будет отрабатывать сценарии, связанные с террористической угрозой, тушением пожара и оказанием экстренной медицинской помощи. Все эти мероприятия учений задействуют большую часть территории Кремля.
Отмечается, что желающих посетить Государственную Оружейную палату и выставки «Алмазный фонд» временно будут пропускать через Боровицкий проход. Как отмечает АГН «Москва», пребывание москвичей и гостей столицы на Красной площади и в Александровском саду 30 ноября с 16:00 до 20:00 будет ограничено. Тем, у кого есть билеты на концерт в Государственный Кремлевский дворец, смогут проходить в среднюю часть Александровского сада.
Также будет ограничено движение автомобилей по Боровицкой площади с 6:15 до 6:45. Совместно с ГУ МВД России по Москве будут предусмотрены пути объезда, сообщает М24.
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МВД , Федеральная служба охраны , АГН "Москва" , Новости Москвы
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