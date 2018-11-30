Московский Кремль закроют из-за учений ФСО

ФСО будет отрабатывать сценарии, связанные с террористической угрозой, тушением пожара и оказанием экстренной медицинской помощи. Все эти мероприятия учений задействуют большую часть территории Кремля.

Отмечается, что желающих посетить Государственную Оружейную палату и выставки «Алмазный фонд» временно будут пропускать через Боровицкий проход. Как отмечает АГН «Москва», пребывание москвичей и гостей столицы на Красной площади и в Александровском саду 30 ноября с 16:00 до 20:00 будет ограничено. Тем, у кого есть билеты на концерт в Государственный Кремлевский дворец, смогут проходить в среднюю часть Александровского сада.