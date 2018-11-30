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В Москве откроется «Почта Деда Мороза» 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
Она будет работать с 1 декабря и до конца года в отделении на Мясницкой улице.
Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в «Почте России», ещё 15 специальных ящиков для писем главному волшебнику страны установят в городах Московской области.
Отправителям необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить марку. Официальный почтовый адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Выемка писем и открыток осуществляется ежедневно.
Ответ получат только те, кто правильно укажет обратный адрес.
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