В Москве откроется «Почта Деда Мороза»

Она будет работать с 1 декабря и до конца года в отделении на Мясницкой улице.

Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в «Почте России», ещё 15 специальных ящиков для писем главному волшебнику страны установят в городах Московской области.

Отправителям необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить марку. Официальный почтовый адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Выемка писем и открыток осуществляется ежедневно.

Ответ получат только те, кто правильно укажет обратный адрес.