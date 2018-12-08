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Внешнюю сторону МКАД полностью перекроют на три часа 

Мослента + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
На 50-м километре Московской кольцевой автодороги до 28 февраля частично ограничено движение, сообщается на сайте мэра Москвы.
Ограничение связано с ремонтными работами на развязке в районе пересечения улицы Генерала Дорохова и МКАД. Кроме того, 16 декабря с 1:30 до 4:30 движение по внешней стороне МКАД на этом участке будет полностью перекрыто. Для автомобилистов обещают организовать временный объезд.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас на внешней стороне МКАД в районе 51-го километра наблюдается затор, начинающийся почти от пересечения кольцевой автодороги с Можайским шоссе.
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