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Более 50 км дорог планируют построить в Москве в 2019 г. 

Агентство «Москва» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Более 50 км дорог и 16 искусственных сооружений планируют построить в Москве в течение 2019 г. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказал руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
«В 2019 г. рассчитываем дать Москве 55 км новых дорог, 16 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов. Среди них к наиболее значимым объектам относятся участок Северо-Западной хорды от ул. Нижние Мневники, д. 62 до проспекта Маршала Жукова с устройством балочного моста и строительство разворотной эстакады на Волоколамском шоссе. Помимо этого предусмотрено строительство железнодорожного путепровода через Казанское направление Московской железной дороги от ул. Пруд Ключики до ул. 1-я Фрезерная и возведение путепровода через Курское направление МЖД с реконструкцией ул. Дорожная на участке от ул. Кантемировская до МКАД. Также будем строить дороги на территории завода им. И. Лихачева», — заявил А. Бочкарев.
Ранее он сообщил Агентству «Москва», что власти столицы перевыполнили план по строительству дорог на 2018 г. еще в сентябре.
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Комментарии3
Андрей Бочкарев , Правительство Москвы , АГН "Москва" , Новости Москвы , Москва
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