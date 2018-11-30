Более 50 км дорог планируют построить в Москве в 2019 г.

Более 50 км дорог и 16 искусственных сооружений планируют построить в Москве в течение 2019 г. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказал руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев «В 2019 г. рассчитываем дать Москве 55 км новых дорог, 16 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов. Среди них к наиболее значимым объектам относятся участок Северо-Западной хорды от ул. Нижние Мневники, д. 62 до проспекта Маршала Жукова с устройством балочного моста и строительство разворотной эстакады на Волоколамском шоссе. Помимо этого предусмотрено строительство железнодорожного путепровода через Казанское направление Московской железной дороги от ул. Пруд Ключики до ул. 1-я Фрезерная и возведение путепровода через Курское направление МЖД с реконструкцией ул. Дорожная на участке от ул. Кантемировская до МКАД. Также будем строить дороги на территории завода им. И. Лихачева», — заявил А. Бочкарев. Ранее он сообщил Агентству «Москва», что власти столицы перевыполнили план по строительству дорог на 2018 г. еще в сентябре.