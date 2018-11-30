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Собянин назначил главу управы Можайского района 

Москва24 + ещё 11 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Распоряжение о назначении Рустема Шакирова главой управы Можайского района столицы 30 ноября подписал Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Служебный контракт с Шакировым заключается на срок полномочий мэра города, который при этом не превышает предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами столицы.
Ранее Сергей Собянин назначил Сергея Девятова заместителем префекта — руководителем контрактной службы Западного административного округа Москвы. Прежде Девятов был главой управы Можайского района города.
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Сергей Собянин , Сергей Девятов , Рустем Шакиров , Mos.ru , Новости Москвы
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