Одобрены проекты кварталов реновации в СЗАО

Градостроительно-земельная комиссия предварительно одобрила проекты планировки территории жилых кварталов в районах Северное Тушино и Митино (СЗАО). Проекты будут направлены на публичные слушания.

Микрорайон № 5 площадью 60 гектаров расположен в районе Северное Тушино. Территорию ограничивают бульвар Яна Райниса, улицы Героев Панфиловцев и Туристская. В программу реновации в микрорайоне включены 22 жилых дома. Проект планировки предполагает строительство 526,5 тысяч квадратных метров недвижимости, из них 453 тысяч — жилья. Также здесь построят детский сад на 350 мест, школу на 400 мест, детскую поликлинику на 320 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс и другие объекты.

В домах на первых этажах разместят магазины и объекты бытового обслуживания. Размещение машин планируется в подземных паркингах и на плоскостных автостоянках. Новые объекты построят на месте сносимых домов.

В Митино реорганизуют поселок Новобратцевский между Путилковским шоссе и рекой Сходня, площадь территории составляет 21,4 гектара. В программу реновации включено 14 жилых домов. Проект планировки предполагает строительство 191 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе 152,4 тысячи квадратных метров жилья. Здесь также построят детский сад (на 90 мест), школу на 500 человек и поликлинику на 320 посещений. На первых этажах жилых домов и в пристроенных помещениях будут размещены магазины и объекты бытового обслуживания.