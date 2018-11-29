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В центре Москвы спасли утку 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Напротив Озерковской набережной, у дома № 26 была спасена утка. Ее заметили прохожие. Люди обратили внимание, что на утку напали чайки, и она не может выбраться. О происшествии порталу Москва 24 сообщил департамент ГОЧСиПБ.
департамент ГОЧСиПБ
Спасатели поисково-спасательной станции "Крымский мост" отправились на вызов. Утка оказалась со связанными лапками.
Около половины второго часа дня московские спасатели отбили птицу у чаек и на катере отвезли на станцию. Там ей освободили лапки от рыболовных снастей. Утку планируют отпустить.
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