В центре Москвы спасли утку

Напротив Озерковской набережной, у дома № 26 была спасена утка. Ее заметили прохожие. Люди обратили внимание, что на утку напали чайки, и она не может выбраться. О происшествии порталу Москва 24 сообщил департамент ГОЧСиПБ.

департамент ГОЧСиПБ

Спасатели поисково-спасательной станции "Крымский мост" отправились на вызов. Утка оказалась со связанными лапками.

Около половины второго часа дня московские спасатели отбили птицу у чаек и на катере отвезли на станцию. Там ей освободили лапки от рыболовных снастей. Утку планируют отпустить.