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В Москве разрешат запускать новогодние фейерверки на 38 площадках 

ТАСС + ещё 47 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Запуск фейерверков в Москве в новогоднюю ночь разрешат только в специально оборудованных местах, на 38 площадках, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В городе определены специальные места, 38 площадок, где будут проводиться фейерверки", — сказал Бирюков.
Он добавил, что также дано поручение соответствующим службам обеспечить безопасность, в том числе пожарную, детских новогодних елок, которые начнутся в Москве в 20-х числах декабря, а также праздничных мероприятий в школах, на катках и других объектах во время новогодних каникул.
В прошлом году в новогоднюю ночь для запуска фейерверков были доступны 36 площадок в разных частях города. Праздничные фейерверки в Москве традиционно запускают в 01:00 мск. К этому часу новый год уже наступает на территории всей страны — от Камчатки до Калининграда.
Кроме того, в прошлом году в Москве работало около 80 площадок для безопасного самостоятельного использования пиротехники. Все точки в прошлом году работали с новогодней ночи и до 8 января.
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