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Улицы и дома в «ЗИЛАРТе» получили адресные таблички 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Предоставлено пресс-службой "Группы ЛСР"
На улице Архитектора Щусева в ЖК "ЗИЛАРТ", который на юге Москвы возводит "Группа ЛСР", появились таблички с названием улицы и номерами домов. Первые дома, которые будут сданы уже в этом году, расположены как раз на улице знаменитого архитектора.
Название улицы, на которой зарегистрированы первые построенные дома "ЗИЛАРТа", символично. Градостроительная концепция жилого комплекса "ЗИЛАРТ", который занимает территорию в 65 гектаров и будет иметь свой собственный музей "Эрмитаж-Москва", концертный зал, торговые центры, ландшафтный парк и набережную с причалом, во многом перекликается с идеей полицентрического развития Москвы, которую Алексей Щусев предложил в свое время в генплане столицы "Новая Москва".
Это был проект города-сада, направленный на улучшение жизни горожан, с особенным вниманием к пешеходам и развитием социальных транспортных служб, включая речное и железнодорожное сообщение. Действительно, "ЗИЛАРТ" будет находиться в зеленом кольце парков "Тюфелева роща" и "Парка на набережной", половина улиц в жилом комплексе станут пешеходными, на набережной Марка Шагала построят городской причал, а западный выход МЦК "ЗИЛ" на улице Эль Лисицкого будет вести прямо в парк "Тюфелева роща".
Все улицы "ЗИЛАРТа" названы в честь архитекторов и художников русского авангарда. Но и сегодня здесь заняты не менее мастистые современники. На Архитектора Щусева, например, эстафету принял Сергей Чобан, ставший в этом году лучшим архитектором Европы (European Prize for Architecture 2018), по его проекту построен дом №1.
Всего в "ЗИЛАРТе" работают более десяти российских и зарубежных архитектурных бюро. Уже в этом году на Архитектора Щусева будут сданы в эксплуатацию первые дома — это значит, новые адреса появятся еще и на конвертах с поздравительными открытками новоселам.
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Алексей Щусев , Сергей Чобан , Группа ЛСР , Новости Москвы , Москва
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