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Снег из Кремля предложили продавать в Европу 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный Дед Мороз страны предложил продавать в Европу российский снег под брендом «Снег из Кремля».
«Первая партия снега поступила из Кремля на снегоплавильный завод. Это же прекрасный бренд — снег из Кремля! Его же надо упаковывать в банки и продавать в Европе!», — цитирует его Агентство городских новостей «Москва».
На пресс-конференции, посвящённой предстоящему празднику, Дед Мороз России также пообещал снег во всех городах к Новому году.
Ранее News.ru писал, что сказочный дед из Великого Устюга вместе с командой НТВ подготовил для воспитанников детских домов Красноярска три фуры подарков. Это первый город, который планирует посетить главный волшебник страны. Всего в этом году подарки от Деда Мороза получат юные жители 22 городов.
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