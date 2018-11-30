Снег из Кремля предложили продавать в Европу

Главный Дед Мороз страны предложил продавать в Европу российский снег под брендом «Снег из Кремля».

«Первая партия снега поступила из Кремля на снегоплавильный завод. Это же прекрасный бренд — снег из Кремля! Его же надо упаковывать в банки и продавать в Европе!», — цитирует его Агентство городских новостей «Москва».

На пресс-конференции, посвящённой предстоящему празднику, Дед Мороз России также пообещал снег во всех городах к Новому году.

Ранее News.ru писал, что сказочный дед из Великого Устюга вместе с командой НТВ подготовил для воспитанников детских домов Красноярска три фуры подарков. Это первый город, который планирует посетить главный волшебник страны. Всего в этом году подарки от Деда Мороза получат юные жители 22 городов.