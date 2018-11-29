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В Москве на станции «Коломенская» завершили ремонт вестибюлей и перехода 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Ремонт вестибюлей и подуличного перехода завершился на станции метро Москвы "Коломенская", где отремонтировали навесы над входами, обновили облицовку и лестницы, а также установили новые элементы навигации, сообщил журналистам в четверг первый заместитель начальника Московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.
"Над входами на станцию "Коломенская" отремонтировали семь навесов. Вместе с ними работники обновили лестницы: выровняли стены и ступени, заменили облицовку. В ходе ремонта модернизировали системы подогрева лестниц. Это не позволит дождевой воде и снегу скапливаться на ступенях и замерзать при минусовых температурах. Таким образом, ремонт защитит лестницы от коррозии и повысит безопасность и комфорт пассажиров", — рассказал Дощатов, отметив, что подобный ремонт провели впервые за 49 лет, с открытия станции.
Кроме того, специалисты укрепили несущие конструкции станции, заменили более двух тысяч квадратных метров старой облицовки на архитектурную керамику — ее установили на специальный каркас, который поможет лучше вентилировать бетонные конструкции и защищать их от скопления влаги. Пол "Коломенской" облицевали термообработанным гранитом, его антискользящая поверхность позволит комфортно и безопасно передвигаться по станции.
Согласно материалам пресс-службы подземки, на станции также установили новые светодиодные лампы — всего на ней появилось более 350 источников света, а также 32 облегченные стальные двери, пандусы, перила и тактильные плиты для слабовидящих пассажиров. Кроме того, на "Коломенской" разместили 27 новых элементов навигации.
"Ремонт на станции "Коломенская" выполнялся в рамках программы благоустройства вестибюлей и подуличных переходов станций Московского метрополитена. Программа охватывает как станции в центре Москвы, так и в ее отдаленных районах. Основная задача благоустройства — сделать станции метро современными, комфортными и безопасными для пассажиров", — отметили в столичном метро.
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