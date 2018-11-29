«Детские» парконы запустили в столице

Москве запустили тематический "детский" паркон. С его помощью столичные власти хотят обратить внимание автомобилистов на маленьких пешеходов. Об этом сообщил замруководителя дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Егор Чернов.

"Наши автомобили могут не только контролировать правила парковки, но и быть медиаплощадкой для размещения макетов с призывом для водителей быть внимательнее и помнить о маленьких пешеходах", — сказал он, передает ТАСС.

Новый мобильный комплекс видеофиксации украшен наклейками в виде детских рисунков с надписями "Водитель, пропусти пешехода!", "Осторожно! Дети на дороге!". Они должны напоминать водителям о важности соблюдения скоростного режима, а также о том, что важно быть внимательными за рулем, особенно вблизи школ и детских садов.

"Детские" парконы будут администрировать парковочное пространство по маршруту около школ и детских садов. По статистике ГИБДД , именно в этих местах чаще всего происходят аварии с участием детей.

По словам Чернова, количество пострадавших в ДТП с наездами на пешеходов по сравнению с 2017 годом увеличилось на 3 процента, а погибших — на 2,8 процента. Специалисты ЦОДД отмечают, что основной причиной аварий на дорогах Москвы становится превышение скоростного режима.

Летом 2018 года в ЦОДД заявили, что все 375 парконов, курсирующих в городе, оснастят специальными наборами для оказания первой медицинской помощи. В расширенных аптечках имеются спасательное покрывало, кровоостанавливающие и антисептические средства, а также перевязочные материалы. В наборе также есть спазмалгон, но-шпа, дротаверин (спазмалитик), папазол, перекись водорода, антисептик-гель, бальзам для обработки ран и ожогов.

По закону, сегодня все автомобили должны быть оснащены аптечками. Но туда входят только бинты, лейкопластыри, жгут, ножницы, перчатки и устройство для искусственного дыхания.

Автомобили-парконы курсируют по городу и следят за нарушениями правил стоянки и остановки автомобилей в зоне действия запрещающих знаков, а также следят за оплатой парковки. Для этого машины оснащены системой фотовидеофикасации "Паркрайт".