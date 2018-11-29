По улицам Москвы курсируют уже 19 электробусов

Московские электробусы перевезли около 450 тысяч пассажиров. Об этом сообщается на официальном сайте Мосгортранса.

«Сегодня на маршруте № 73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева курсируют 19 автобусов на электрической тяге, их число продолжает расти по мере поставки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Мосгортранса отмечают, что инновационный транспорт вышел на маршрут № 73 в сентябре. Транспортные средства и подключенная инфраструктура работают штатно, пополнение запаса энергии электробусов на ультрабыстрых зарядных станциях занимает в среднем 6-8 минут.

Автобусы на электрической тяге в столицу поставляют российские производители — КАМАЗ и ГАЗ. Каждый из них до конца марта 2019 года поставит по 100 электробусов и 31 зарядной станции.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Низкий уровень пола, наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.

На прошлой неделе проект «Московский электробус» был отмечен ежегодной национальной премией «Формула движения» в номинации «Лучшее решение в области пассажирского транспорта».