Московские пенсионеры стали чаще заниматься фитнесом

К такому выводу пришли специалисты единого абонемента в более 400 фитнес-клубах и студиях OneFit.ru. Они проанализировали данные по 15 тысячам посещений спортивных залов Москвы Санкт-Петербурга . Несмотря на то, что пока собственное здоровье и красивое тело беспокоят в основном людей в возрасте от 25 до 34 лет, пенсионеры все чаще стали проводить время в спортивных клубах.

Согласно статистике, доля посещений спортивных залов людьми в возрасте старше 60 лет за последнее время выросла до 8%. Примерно так же интенсивно занимаются спортом люди в возрасте от 18 до 24 лет — 8% посещений. При этом после 24 лет наблюдается резкий всплеск интереса к здоровому образу жизни — 48% посещений фитнес клубов приходится на людей от 25 до 34 лет. После 34 лет интерес к спорту начинает угасать — доля занятий владельцев единого абонемента в возрасте от 35 до 44 лет составляет 21%. И 15% занятий приходится на людей от 45 до 60 лет.

«Конечно, доля 8%, которая приходится на посещения фитнес-клубов и спортивных залов людьми старше 60 лет, — это немного, но еще недавно этот показатель составлял считанные проценты, — говорит генеральный директор компании OneFit Мария Лифарь. — Мы можем говорить о четырехкратном росте посещений фитнес-клубов пенсионерами. Тренеры спортивных клубов отмечают, что люди пенсионного возраста предпочитают ходить на занятия группами. Уверена, что в ближайшие годы владельцами каждого десятого абонемента будут люди в возрасте после 60 лет. Думаю, все больше пенсионеров начнут задумываться, как сохранить здоровье. И потенциал для роста числа посетителей есть».

Согласно предыдущим исследованиям OneFit.ru, в Москве клиенты единого абонемента предпочитают занятия в тренажерном зале — 20%. На втором месте стоит бассейн — 9%, затем — электро-мышечная стимуляция с 8%. Людей пенсионного возраста интересуют в основном занятия в бассейне и аэробика, поэтому многие из них предпочитают карты с тарифами «Золото» и «Платина», поскольку те дают возможность выбирать фитнес-клубы с бассейнами, саунами и разнообразными групповыми программами.