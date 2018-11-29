В Парках Москвы заработала почта Деда Мороза

В восьми парках Москвы начала работу почта Деда Мороза. Оставить послание можно будет с 29 ноября по 11 декабря.

"В преддверии Нового года парки Москвы запустили акцию для детей и взрослых. Все желающие смогут написать Деду Морозу о своих мечтах и желаниях, положив письмо в один из сине-белых ящиков размером 40 на 25 сантиметров. Их можно узнать по надписи «Почта Деда Мороз

тели, — на центральных аллеях или возле входов. Сотрудники парков будут забирать почту и следить, чтобы ящики не переполнялись", — сообщил Мосгорпарк.

Рекомендуется использовать обычный почтовый конверт для писем и написать на нем, для кого письмо — "Дедушке Морозу". Также нужно указать свое имя, адрес и индекс. Процесс передачи писем будет сниматься на видео, записи потом опубликуют на странице Мосгорпарка в соцсетях. Письма отправят в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

Новогодние почтовые ящики располагаются здесь:

в Измайловском парке в пункте проката коньков;

в саду имени Баумана недалеко от главного входа;

в Таганском парке у входа в кафе;

в парке "Красная Пресня" возле беседки на детской площадке у главного входа;

в саду "Эрмитаж" у центрального входа;

в Лианозовском парке на центральной площади;

в парке "Кузьминки" на детской площадке на центральной площади;

в Бабушкинском парке на детской площадке.

Главный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве с 14 декабря по 13 января. На 74 площадках столицы будут показывать ледовые балеты и спектакли, проводить мастер-классы и игры.