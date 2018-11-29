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В Парках Москвы заработала почта Деда Мороза 

Москва24 3 часа назад
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
В восьми парках Москвы начала работу почта Деда Мороза. Оставить послание можно будет с 29 ноября по 11 декабря.
"В преддверии Нового года парки Москвы запустили акцию для детей и взрослых. Все желающие смогут написать Деду Морозу о своих мечтах и желаниях, положив письмо в один из сине-белых ящиков размером 40 на 25 сантиметров. Их можно узнать по надписи «Почта Деда Мороз
тели, — на центральных аллеях или возле входов. Сотрудники парков будут забирать почту и следить, чтобы ящики не переполнялись", — сообщил Мосгорпарк.
Рекомендуется использовать обычный почтовый конверт для писем и написать на нем, для кого письмо — "Дедушке Морозу". Также нужно указать свое имя, адрес и индекс. Процесс передачи писем будет сниматься на видео, записи потом опубликуют на странице Мосгорпарка в соцсетях. Письма отправят в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.
Новогодние почтовые ящики располагаются здесь:
в Измайловском парке в пункте проката коньков;
в саду имени Баумана недалеко от главного входа;
в Таганском парке у входа в кафе;
в парке "Красная Пресня" возле беседки на детской площадке у главного входа;
в саду "Эрмитаж" у центрального входа;
в Лианозовском парке на центральной площади;
в парке "Кузьминки" на детской площадке на центральной площади;
в Бабушкинском парке на детской площадке.
Главный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве с 14 декабря по 13 января. На 74 площадках столицы будут показывать ледовые балеты и спектакли, проводить мастер-классы и игры.
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Эрмитаж , Новости Москвы , Москва
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