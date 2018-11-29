Новые деревья появились в Центральном парке «Сколково»

В Центральном парке инновационного центра «Сколково» окончилось благоустройство. Озеленение столичного парка проходило на территории площадью 14,6 гектара.

Про завершение благоустройства стало известно в четверг, 29 ноября.

— Все сорта новых растений близки по породному составу к существующим зеленым насаждениям парка. Уже следующей весной парк заиграет яркими красками: новые деревья будут хорошо сочетаться цветом листвы и хвои со старыми, к тому же они разнообразят местный ландшафт, — приводит mos.ru слова заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Уточняется, что в парке появилось более 400 сосен, пихт, лиственниц, яблонь и кленов. Ко всему прочему, в Центральном парке высажено свыше 15 тысяч кустарников.