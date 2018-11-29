Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые деревья появились в Центральном парке «Сколково» 

Вечерняя Москва + ещё 4 2 часа назад
Фото: Дмитрий Рухлецкий, "Вечерняя Москва"
В Центральном парке инновационного центра «Сколково» окончилось благоустройство. Озеленение столичного парка проходило на территории площадью 14,6 гектара.
Про завершение благоустройства стало известно в четверг, 29 ноября.
— Все сорта новых растений близки по породному составу к существующим зеленым насаждениям парка. Уже следующей весной парк заиграет яркими красками: новые деревья будут хорошо сочетаться цветом листвы и хвои со старыми, к тому же они разнообразят местный ландшафт, — приводит mos.ru слова заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Уточняется, что в парке появилось более 400 сосен, пихт, лиственниц, яблонь и кленов. Ко всему прочему, в Центральном парке высажено свыше 15 тысяч кустарников.
Вечерняя Москва: последние новости
Власти Москвы выделили гранты для борьбы с онкологией Робот София встретилась с Сергеем Собяниным Подачу тепла в жилые дома увеличат из-за похолодания
Петр Бирюков , Сколково , Mos.ru , Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
Грузия выбрала президента215
Экс-участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу39
Киев заявил о блокировании портов в Азовском море128
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление426
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
01:39
Выкатку первого Ил-112В сняли на видео
Армия
03:10
Киев заявил о блокировании портов в Азовском море
В мире Украина
05:40
«Мы подсажены на США, как на наркотик»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение