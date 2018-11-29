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На Красной площади состоится торжественное открытие ГУМ-катка 

Москва меняется + ещё 4 3 часа назад
Фото: Полина Наседкина / Москва меняетс
Сегодня на Красной площади состоится торжественное открытие ГУМ-катка. На открытии выступит российская фигуристка Татьяна Навка. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«29 ноября специально для гостей торжественного открытия ГУМ-катка знаменитая фигуристка Т. Навка представит фрагмент своего нового мюзикла на льду «Аленький цветочек», мировая премьера которого состоится во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве 25 декабря», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в вечер открытия ГУМ-каток порадует своих гостей самыми разнообразными угощениями. Согреться можно будет ароматным глинтвейном, а подкрепиться вкусными блинами, беляшами, пирожками с пылу с жару, мясными деликатесами и горячей кукурузой. Все желающие смогут взять напрокат коньки и первыми прокатиться по льду ГУМ-катка на Красной площади.
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