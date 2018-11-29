Завершены основные работы по строительству станции БКЛ «Савеловская»

Москве завершены работы по строительству станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро, одной из самых глубоких в столице. Об этом сообщил руководитель московского департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Основные строительные работы завершены. Сейчас строители заняты отделочными работами, а также пусконаладкой эскалаторов, инженерных систем", — цитирует Бочкарева Агентство «Москва»

Строительство станции метро «Савеловская» БКЛ началось в марте 2012 года. Она расположится под площадью Савеловского Вокзала и Третьим транспортным кольцом. Глубина станции — 65 метров (самая глубокая станция московского метро, «Парк победы» располагается на глубине 73 метров), у нее будет два вестибюля с выходами на обе стороны улицы Бутырская. Ранее власти Москвы обещали, что станция откроется до конца 2018 года.

Все станции Большой кольцевой линии откроются к 2023 году. Длина БКЛ составит 69 километров, она обгонит Пекин по протяженности (57 километров) и станет самой длинной кольцевой линией метро в мире.

В феврале 2018 года открылся первый участок БКЛ от «Делового центра» до «Петровского парка».