Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дом XIX века в центре Москвы оказался под угрозой обрушения 

Ридус 1 час назад
Фото: © google maps
Жители старинного дома XIX века, расположенного на Покровском бульваре в Москве, опасаются, что он может в любой момент рухнуть.
По их словам, трещины на стенах и просевший пол стали результатом незаконной перепланировки помещения на первом этаже.
Телеканалу «360» жильцы рассказали о том, что летом этого года бизнесмен Сергей Б. взял в аренду 400 квадратных метров, принадлежащих городу, под строительство медицинского центра.
Когда же полы в квартирах в буквальном смысле начали уходить из-под ног, жильцы забили тревогу и решили поинтересоваться, как будет выглядеть будущий центр косметологии и талассотерапии.
«То, что мы увидели, нас ужаснуло, потому что были снесены печи, — рассказал телеканалу житель дома Максим. — На месте печи была некая подпорка, которая держит на себе всю ту нагрузку, а каждая печь — это 5−6 тонн».
Таких печей в доме оказалось четыре. То есть в воздухе повисли около 20 тонн. Поэтому Максим не без основания опасается, что однажды пол в его квартире может провалиться.
В помещение медцентра не пустили не только съемочную группу телеканала «360», но и представителей управляющей компании. В итоге ее главный инженер посоветовал жильцам обратиться в другие инстанции.
После многочисленных запросов в жилинспекцию, управу района и МЧС директор медицинского центра все же пустил к себе сотрудников управляющей компании. Однако к этому времени ремонт был уже почти завершен, а место снесенной стены и печей закрывал гипсокартон, вскрывать который никто не решился.
Заключение будет представлено только после проведения государственной экспертизы, которая и установит, была ли проведена перепланировка. Вполне может быть, что трещины на стенах и нарушение конструкции могли произойти из-за неквалифицированного ремонта в одной из квартир.
Ранее сообщалось, что из-за сделанной перепланировки москвичке запретили выезд за границу, а москвича лишили квартиры за перепланировку санузла.
Ридус: последние новости
Канатная дорога в Москве сломалась спустя сутки после открытия В Москве появятся новые парковки для «местных» Жители столицы назвали худшие районы Москвы
Комментарии
МЧС , Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко неожиданно объяснил «провокацию» в Крыму466
Путин вывел Порошенко на чистую воду306
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление347
Кремль заступился за возмутившего россиян Брилева350
Рядом с российской базой в Сирии произошли взрывы14
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
10:23
Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400
Политика Армия
04:08
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день
Новости Москвы
01:27
В Москву придут январские морозы
Погода Новости Москвы
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение