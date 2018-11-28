Дом XIX века в центре Москвы оказался под угрозой обрушения

Жители старинного дома XIX века, расположенного на Покровском бульваре в Москве , опасаются, что он может в любой момент рухнуть.

По их словам, трещины на стенах и просевший пол стали результатом незаконной перепланировки помещения на первом этаже.

Телеканалу «360» жильцы рассказали о том, что летом этого года бизнесмен Сергей Б. взял в аренду 400 квадратных метров, принадлежащих городу, под строительство медицинского центра.

Когда же полы в квартирах в буквальном смысле начали уходить из-под ног, жильцы забили тревогу и решили поинтересоваться, как будет выглядеть будущий центр косметологии и талассотерапии.

«То, что мы увидели, нас ужаснуло, потому что были снесены печи, — рассказал телеканалу житель дома Максим. — На месте печи была некая подпорка, которая держит на себе всю ту нагрузку, а каждая печь — это 5−6 тонн».

Таких печей в доме оказалось четыре. То есть в воздухе повисли около 20 тонн. Поэтому Максим не без основания опасается, что однажды пол в его квартире может провалиться.

В помещение медцентра не пустили не только съемочную группу телеканала «360», но и представителей управляющей компании. В итоге ее главный инженер посоветовал жильцам обратиться в другие инстанции.

После многочисленных запросов в жилинспекцию, управу района и МЧС директор медицинского центра все же пустил к себе сотрудников управляющей компании. Однако к этому времени ремонт был уже почти завершен, а место снесенной стены и печей закрывал гипсокартон, вскрывать который никто не решился.

Заключение будет представлено только после проведения государственной экспертизы, которая и установит, была ли проведена перепланировка. Вполне может быть, что трещины на стенах и нарушение конструкции могли произойти из-за неквалифицированного ремонта в одной из квартир.

Ранее сообщалось, что из-за сделанной перепланировки москвичке запретили выезд за границу, а москвича лишили квартиры за перепланировку санузла.