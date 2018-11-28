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Собянин подвел итоги масштабной трансформации Москвы 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Сергей Собянин 28 ноября принял участие в форуме-интенсиве для развития предпринима­тельских компетенций "Трансформация", где рассказал о результатах проведенной масштабной трансформации всех жизни. По его словам, столица из города для заводов превратилась в город для людей, передает Агентство "Москва".
Мэр подчеркнул, что город и бизнес не могут существовать без трансформации и без понимания того, по какому пути они развиваются.
"В современном мире города меняются с большой скоростью. То, что раньше изменялось за столетия, сегодня меняется за годы или месяцы. Любая сфера города требует гигантской трансформации, чтобы развернуть ее навстречу человеку", — сказал Собянин.
В своей речи глава столичного правительства упомянул и центры "Мои документы", которые, по его оценке, являются лучшими в мире. Кроме того, он отметил реорганизацию районов и улиц.
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Сергей Собянин , Правительство Москвы , АГН "Москва" , Новости Москвы , Москва
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