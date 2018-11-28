Собянин подвел итоги масштабной трансформации Москвы

Сергей Собянин 28 ноября принял участие в форуме-интенсиве для развития предпринима­тельских компетенций "Трансформация", где рассказал о результатах проведенной масштабной трансформации всех жизни. По его словам, столица из города для заводов превратилась в город для людей, передает Агентство "Москва"

Мэр подчеркнул, что город и бизнес не могут существовать без трансформации и без понимания того, по какому пути они развиваются.

"В современном мире города меняются с большой скоростью. То, что раньше изменялось за столетия, сегодня меняется за годы или месяцы. Любая сфера города требует гигантской трансформации, чтобы развернуть ее навстречу человеку", — сказал Собянин.