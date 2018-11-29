Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин подвел итоги масштабной трансформации столицы 

Российская Газета + ещё 17 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабной трансформации города. По его словам, столица за последние годы стала удобнее для жизни.
"И бизнес, и город без трансформации и без понимания того, как они развиваются, существовать не могут. Мы все привыкли видеть город таким, каким он есть, — сказал он. — На самом деле, в современном мире города меняются с большой скоростью. То, что раньше изменялось за столетия, сегодня меняется за годы или месяцы. Любая сфера города требует гигантской трансформации, чтобы развернуть ее навстречу человеку". Мэр подчеркнул: Москва из города для заводов и машин превратилась в город для людей.
Благоустройству, напомнил он, предшествовала большая работа, которая порой вызывала критику. В итоге с улиц исчезли лишняя реклама, болтающиеся в воздухе провода и незаконные постройки.
— По опросам, 60% москвичей хотели бы оставаться и жить в российской столице, — добавил Собянин. — Ее опережает только Лондон с показателем в 62%.
Российская Газета: последние новости
Улицы и дома в "ЗИЛАРТе" получили адресные таблички Как будут развиваться канатные дороги в Москве Стала известна дата первого матча на новой арене "Динамо"
Комментарии5
Сергей Собянин , Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Командующий ВМС Украины пообещал вернуть задержанные суда88
Порошенко назвал Путина императором253
Порошенко обратился к НАТО с надеждой656
Пока вы спали: В России началась дедолларизация569
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление422
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
00:34
Канатная дорога в Лужниках закрыта
Новости Москвы
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
01:39
Выкатку первого Ил-112В сняли на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение