Собянин подвел итоги масштабной трансформации столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабной трансформации города. По его словам, столица за последние годы стала удобнее для жизни.

"И бизнес, и город без трансформации и без понимания того, как они развиваются, существовать не могут. Мы все привыкли видеть город таким, каким он есть, — сказал он. — На самом деле, в современном мире города меняются с большой скоростью. То, что раньше изменялось за столетия, сегодня меняется за годы или месяцы. Любая сфера города требует гигантской трансформации, чтобы развернуть ее навстречу человеку". Мэр подчеркнул: Москва из города для заводов и машин превратилась в город для людей.

Благоустройству, напомнил он, предшествовала большая работа, которая порой вызывала критику. В итоге с улиц исчезли лишняя реклама, болтающиеся в воздухе провода и незаконные постройки.