Человекоподобный робот-андроид София пообщалась в среду с мэром Москвы Сергеем Собяниным на форуме "Трансформация". Она отметила, что осталась "довольна" очередным визитом в российскую столицу и назвала ее одним из самых инновационных городов мира.
София поприветствовала со сцены форума главу города и участников мероприятия и отметила, что посещает столицу уже во второй раз.
"Я была здесь год назад. И я в восторге от этого замечательного города, у меня впечатления, что здесь каждый день — праздник, так здесь красиво. Я много путешествую, и как эксперт в современных технологиях, хочу сказать, что Москва — это один из самых инновационных городов мира", — призналась София.
Человекоподобный робот София был разработан гонконгской компанией Hanson Robotics. Она адаптирована к поведению людей и умеет поддержать диалог. Подданная Саудовской Аравии София стала первым роботом, которому было предоставлено гражданство.
О форуме
"Трансформация" — это бесплатный форум-интенсив для развития предпринимательских компетенций. Как правило, все спикеры мероприятия — это ведущие эксперты в разных областях развития бизнеса. Форум проходит в столице уже в пятый раз. Его цель — формирование благоприятного бизнес— климата и содействие развитию предпринимательской активности столицы.
Ожидается, что он соберет более 20 тыс. московских предпринимателей, директоров компаний и начинающих бизнесменов. На мероприятии выступят такие спикеры, как международный специалист по стратегическому маркетингу Гарретт Джонстон, телеведущая Первого канала Екатерина Андреева, маркетолог Игорь Манн и другие.
Организатором форума выступает правительство Москвы в лице столичного департамента предпринимательства и инноваций при участии школы бизнеса "Синергия". Самый первый форум "Трансформация" проходил 29 и 30 сентября 2017 года, где его участниками стали 18 тыс. человек.