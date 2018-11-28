Робот София назвала Москву одним из самых инновационных городов мира

Человекоподобный робот-андроид София пообщалась в среду с мэром Москвы Сергеем Собяниным на форуме "Трансформация". Она отметила, что осталась "довольна" очередным визитом в российскую столицу и назвала ее одним из самых инновационных городов мира.

София поприветствовала со сцены форума главу города и участников мероприятия и отметила, что посещает столицу уже во второй раз.

"Я была здесь год назад. И я в восторге от этого замечательного города, у меня впечатления, что здесь каждый день — праздник, так здесь красиво. Я много путешествую, и как эксперт в современных технологиях, хочу сказать, что Москва — это один из самых инновационных городов мира", — призналась София.

Человекоподобный робот София был разработан гонконгской компанией Hanson Robotics. Она адаптирована к поведению людей и умеет поддержать диалог. Подданная Саудовской Аравии София стала первым роботом, которому было предоставлено гражданство.

О форуме

"Трансформация" — это бесплатный форум-интенсив для развития предпринимательских компетенций. Как правило, все спикеры мероприятия — это ведущие эксперты в разных областях развития бизнеса. Форум проходит в столице уже в пятый раз. Его цель — формирование благоприятного бизнес— климата и содействие развитию предпринимательской активности столицы.