Москвичи начнут получать средства на льготные лекарства с марта 2019 года

Власти Москвы намерены с марта следующего года провести в городе эксперимент, согласно которому столичным жителям до декабря 2019 года будут начислять компенсационные выплаты для получения необходимых лекарственных препаратов, следует из постановления мэра столицы Сергея Собянина , опубликованного на официальном портале правительства города. "Провести в городе Москве с 1 марта по 31 декабря 2019 года эксперимент по расширению возможностей реализации права на получение мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, назначаемыми по жизненным показаниям и при индивидуальной непереносимости в денежной форме в виде компенсационной выплаты, осуществляемой за счет средств бюджета города", — следует из текста документа в среду. Как поясняется в документе, финансирование выплат будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту здравоохранения.