Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи начнут получать средства на льготные лекарства с марта 2019 года 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы намерены с марта следующего года провести в городе эксперимент, согласно которому столичным жителям до декабря 2019 года будут начислять компенсационные выплаты для получения необходимых лекарственных препаратов, следует из постановления мэра столицы Сергея Собянина, опубликованного на официальном портале правительства города.
"Провести в городе Москве с 1 марта по 31 декабря 2019 года эксперимент по расширению возможностей реализации права на получение мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, назначаемыми по жизненным показаниям и при индивидуальной непереносимости в денежной форме в виде компенсационной выплаты, осуществляемой за счет средств бюджета города", — следует из текста документа в среду.
Как поясняется в документе, финансирование выплат будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту здравоохранения.
Последние новости
В Германии придумали, как наказать Москву за Керченский пролив Что ждет Донбассе во время военного положения на Украине Двухметровый бык спасся от скотобойни из-за гигантских размеров
Сергей Собянин , Правительство Москвы , Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко неожиданно объяснил «провокацию» в Крыму466
Путин вывел Порошенко на чистую воду306
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление347
Кремль заступился за возмутившего россиян Брилева350
Рядом с российской базой в Сирии произошли взрывы14
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
10:23
Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400
Политика Армия
04:08
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день
Новости Москвы
01:27
В Москву придут январские морозы
Погода Новости Москвы
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение