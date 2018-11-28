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Канатная дорога в Москве временно закрыта для пассажиров из-за кибератаки 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Открывшаяся два дня назад для пассажиров канатная дорога от смотровой площадки на Воробьевых горах до Лужников временно приостановила свою работу из-за кибератаки на серверы объекта. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Московской канатной дороги.
"Сегодня в 14:00 мск компьютерные серверы Московской канатной дороги подверглись несанкционированной кибератаке. Сотрудники, обнаружив это, приостановили движение дороги, после чего оперативно высадили всех пассажиров на станциях назначения для обеспечения максимальной безопасности пассажиров", — говорится в сообщении.
На данный момент администрация объекта вынуждена временно прекратить перевозку людей.
"Приносим свои извинения за доставленные неудобства. О дальнейшем графике работы будет сообщено на сайте фуникулера", — добавили в пресс-службе.
26 ноября мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по фуникулеру. Маршрут канатной дороги проходит над Москвой— рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". Общая протяженность дороги составляет более 700 м. Подъемник может перевозить 1,6 тыс. пассажиров в час.
ТАСС: последние новости
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Комментарии1
Сергей Собянин , Новости Москвы , Москва
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