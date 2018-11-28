Канатная дорога в Москве временно закрыта для пассажиров из-за кибератаки

Открывшаяся два дня назад для пассажиров канатная дорога от смотровой площадки на Воробьевых горах до Лужников временно приостановила свою работу из-за кибератаки на серверы объекта. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Московской канатной дороги.

"Сегодня в 14:00 мск компьютерные серверы Московской канатной дороги подверглись несанкционированной кибератаке. Сотрудники, обнаружив это, приостановили движение дороги, после чего оперативно высадили всех пассажиров на станциях назначения для обеспечения максимальной безопасности пассажиров", — говорится в сообщении.

На данный момент администрация объекта вынуждена временно прекратить перевозку людей.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства. О дальнейшем графике работы будет сообщено на сайте фуникулера", — добавили в пресс-службе.