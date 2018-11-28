Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Станцию «Рубцовская» могут сдать на год раньше 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: Москва меняется
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил журналистам, что работы на северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро идут в хорошем темпе и, например, станция «Рубцовская» может быть сдана раньше нормативного срока на год — то есть в 2020 году.
Напомним, что строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии планируется закончить в 2021 году, когда будет запущен наиболее сложный последний участок со станциями «Стромынка», «Шереметьевская» и «Ржевская». До конца этого года на БКЛ планируется открыть станцию «Савёловская», а в следующем году — станции «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Лефортово». Из-за непростых гидрогеологических условий, северо-восточный участок «Большого кольца» является одним из самых сложных.
Напомним, проект БКЛ станет самым грандиозным в истории московского метростроения. Большое кольцо метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующего кольца. Его длина составит 70 км, на нем расположится 31 станция. Напомним, управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метро выступает «Мосинжпроект» — лидер строительной отрасли Москвы.
Москва меняется: последние новости
Фестиваль «Путешествие в Рождество» возглавляет рейтинг лучших новогодних ярмарок в России Выставку костюмов персонажей Кремлевской елки разных лет впервые покажут в Москве Метро и МЦК сегодня будут работать до 2 часов ночи
Комментарии
Марат Хуснуллин , Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление266
Порошенко обратился с просьбой к Трампу166
Путин рассказал, что будет после его ухода513
Путин заявил о «продажности» Киева59
Путин прокомментировал инцидент в Черном море348
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
10:23
Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400
Политика Армия
04:08
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день
Новости Москвы
01:27
В Москву придут январские морозы
Погода Новости Москвы
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение