Станцию «Рубцовская» могут сдать на год раньше

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил журналистам, что работы на северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро идут в хорошем темпе и, например, станция «Рубцовская» может быть сдана раньше нормативного срока на год — то есть в 2020 году.

Напомним, что строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии планируется закончить в 2021 году, когда будет запущен наиболее сложный последний участок со станциями «Стромынка», «Шереметьевская» и «Ржевская». До конца этого года на БКЛ планируется открыть станцию «Савёловская», а в следующем году — станции «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Лефортово». Из-за непростых гидрогеологических условий, северо-восточный участок «Большого кольца» является одним из самых сложных.

Напомним, проект БКЛ станет самым грандиозным в истории московского метростроения. Большое кольцо метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующего кольца. Его длина составит 70 км, на нем расположится 31 станция. Напомним, управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метро выступает «Мосинжпроект» — лидер строительной отрасли Москвы.