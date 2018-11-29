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Московскую канатную дорогу запустили в тестовом режиме 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: Москва/24
Канатную дорогу, которая соединяет Воробьевы горы и спортивный комплекс "Лужники", запустили в тестовом режиме после того, как ее работа была приостановлена из-за кибератаки. Пока она работает без пассажиров, сообщает пресс-служба канатки.
Днем ранее специалисты зафиксировали кибератаку и приняли решение приостановить работу фуникулера. После этого всех пассажиров недавно открытого транспортного объекта высадили для их же безопасности.
Сотрудники канатной дороги извинились перед посетителями за предоставленные неудобства.
Запуск канатной дороги состоялся 26 ноября. На маршруте длиной 720 метров разместились станции "Воробьевы горы", "Новая лига", "Лужники". Только за первый день работы на фуникулере прокатились почти четыре тысячи человек. Первый месяц канатная дорога будет работать бесплатно.
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