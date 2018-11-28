Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

Спальные районы — Северный, Некрасовка и Крюково лидируют среди самых низких цен на жилье в Москве . Эти районы находятся за МКАДом. Специалисты проанализировали районы Москвы, выделив 10 самых доступных, а также рассмотрели объем предложения и цены на новостройки. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе компании Est-a-Tet.

Так, в столичном районе Солнцево зафиксированы средние цены на первичном рынке жилья — 144 тысячи 500 рублей за квадратный метр. Стоимость 1 квадратного метра в Северном, Некрасовке и Крюково варьируется от 96 тысяч 700 рублей. Самое дешевое жилье нашлось в районе Северный. В комплексе апартаментов Nord за 2,5 миллиона рублей можно купить студию площадью 26,2 квадратных метров.

Много новостроек возводят в Люблино: ЖК "Атмосфера", "ВЛюблино", "Люблинский парк" и "Люблинский". В таких домах можно купить однушку за 3,5 миллиона рублей. В Южном Бутово реализуются два жилых комплекса — "Столичные поляны" и "Эталон сити", стоимость — 3,5 миллиона рублей за однокомнатную квартиру.

В Солнцево реализуются два жилых объекта — "Лучи" и "Мещерский лес", начальная стоимость стоимость — 3,8 миллиона рублей. Самые высокие цены среди представленных районов в Косино-Ухтомском — 5,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что кадастровая стоимость жилья снизилась в Москве. В столице изменился подход к системе кадастровой оценки недвижимости, который базируется на анализе данных по реальным сделкам купли-продажи.

Учитывается расположение квартир на первом этаже, решения комиссий и судов по оспариванию предыдущих результатов кадастровой стоимости. При оценке земельных участков в расчет берется фактическая плотность застройки земли.